As competições estão no início na Olimpíada de Paris, mas os fãs do esporte já sentem um frio na barriga com a proximidade da despedida de lendas de várias modalidades. Entre elas está Marta, que anunciou a saída da Seleção Brasileira feminina de futebol após os Jogos. Ela almeja a sua primeira medalha de ouro, após duas pratas.