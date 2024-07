O Ministério do Esporte deu uma baita bola fora nesta sexta-feira (26). Em tempos de luta contra discriminação racial, a entidade governamental usou a imagem de um macaco com um chapéu em um barquinho para simular a delegação brasileira aguardando o desfile da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, no Rio Sena. Após repercussão negativa, se desculpou e tirou o post do ar.