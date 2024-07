Brasil começa caminhada no Pré-Olímpico de basquete em busca de vaga nos Jogos de Paris

A chance de o Brasil conquistar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris no basquete masculino passa pela Letônia a partir desta terça-feira (2). A equipe de Aleksandar Petrovic fará sua estreia no Pré-Olímpico da modalidade contra Montenegro, às 9h30min. A seleção passou por três semanas de treinamentos visando ao torneio mais importante do ciclo das Olimpíadas, com três amistosos preparatórios — venceu a Polônia por 91 a 75, perdeu para a Croácia por 91 a 81 e caiu para a Eslovênia por 86 a 80.