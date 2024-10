O sérvio Novak Djokovic conquistou uma importante virada, nesta sexta-feira (11), nas quartas de final do Masters 1000 de Xangai, na China. Após perder o set inicial para o tcheco Jakub Mensik, 65º do ranking, no tie-break (7/4), o ex-número 1 do mundo venceu as duas parciais seguintes (6/1 e 6/4) e após 2h20min de partida garantiu presença nas semifinais do torneio.