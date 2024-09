Com dois gols do argentino Lautaro Martínez, a Inter de Milão reagiu no Campeonato Italiano ao derrotar a Udinese por 3 a 1, neste sábado, no estádio Friuli, pela sexta rodada. O triunfo foi essencial para o psicológico da equipe, que vinha de derrota para o arquirrival Milan por 3 a 2.