O Barcelona venceu neste domingo (22) o Villarreal por 5 a 1 no Estádio de la Cerámica, pela sexta rodada de LaLiga espanhola, e manteve a liderança com 18 pontos, quatro à frente do Real Madrid (2º) embora tenha perdido o goleiro Marc-André Ter Stegen, que sofreu uma lesão.