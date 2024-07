Um dos lances mais polêmicos da rodada de quinta-feira, o gol de Paulinho na vitória do Atlético-MG sobre o São Paulo, por 2 a 1, foi alvo de reclamação e até irritação por parte do técnico Luis Zubeldía, que pediu um toque de mão. A análise do VAR, no entanto, assinalou apenas um toque na barriga do atacante atleticano, segundo vídeo e áudios disponibilizados pela CBF nesta sexta-feira.