Uruguai e Panamá conquistaram as duas vagas do Grupo C para a disputa das quartas de final da Copa América. Os uruguaios venceram os Estados Unidos, por 1 a 0, e garantiram os 100% na competição. Já os panamenhos bateram a Bolívia, por 3 a 1, e com seis pontos, ficaram com o segundo lugar na chave. Os anfitriões norte-americanos terminaram com três pontos, enquanto os bolivianos perderam as três partidas.