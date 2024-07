O Tua Voz, Santa Maria está de volta para sua oitava temporada. E o primeiro episódio trouxe como entrevistado William Moraes, advogado, pai e personalidade conhecida para os torcedores do Santa Maria Soldiers. Quem acompanha os jogos presencialmente – ou, por vezes, em transmissões, conhece Will como o narrador oficial dos jogos do time.