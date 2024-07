São Paulo leva gol cedo, reage no fim, mas não evita derrota para o Fortaleza

O São Paulo foi aguerrido, mas não conseguiu evitar a derrota, por 1 a 0, no confronto direto com o Fortaleza neste sábado, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão. Poupando alguns jogadores, o tricolor paulista levou o gol logo aos 3 minutos, marcado por Renato Kayzer, de pênalti, e sofreu com os lances de contra-ataque do time cearense durante quase todo o jogo. Na reta final, a equipe paulista pressionou, mas não conseguiu igualar o placar.