O Santos deixou escapar a oportunidade de obter mais uma vitória neste domingo, em Maceió, ao ceder o empate de 1 a 1 para o CRB, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em um confronto bastante equilibrado, o time paulista abriu o placar com Serginho já na etapa final. No entanto, Anselmo Ramon, de voleio, decretou a igualdade na partida.