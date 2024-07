Lewis Hamilton é o vencedor do GP da Bélgica. O heptacampeão herdou o primeiro lugar após a desclassificação de George Russell, que havia feito uma estratégia ousada para terminar à frente de seus rivais no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, neste domingo. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) afirmou que o carro do britânico desobedeceu o regulamento técnico ao chegar para a inspeção com sua Mercedes 1,5kg abaixo do peso mínimo.