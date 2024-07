Após uma sequência de duas derrotas seguidas - São Paulo e Cruzeiro - o Red Bull Bragantino se recuperou no Campeonato Brasileiro. Com um a menos na segunda etapa, com a expulsão do goleiro Cleiton, o time paulista segurou a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 18ª rodada. Raul, com sete minutos de jogo, marcou o gol da vitória paulista.