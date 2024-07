Uma confusão marcou o final do jogo entre Grêmio Anápolis e Centro Oeste nesta quarta-feira (10), pela 12ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, quando um policial atirou uma bala de borracha no goleiro Ramón Souza. As imagens do incidente viralizaram nas redes sociais (veja acima).