Sensação da temporada, Lando Norris superou Max Verstappen nesta sexta-feira na abertura das atividades no GP da Bélgica de Fórmula 1. O piloto da McLaren foi o mais rápido do dia no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps, seguido pelo companheiro de time, o australiano Oscar Piastri. Verstappen anotou o terceiro melhor tempo.