O tenista Rafael Nadal voltou a carimbar um lugar em uma final de um torneio da ATP depois de mais de dois anos. Neste sábado, o espanhol derrotou o croata Duje Ajdukovic (130º do ranking mundial) por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 2h13, pela semifinal do ATP 250 de Bastad, na Suécia.