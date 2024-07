O Palmeiras realizou neste domingo mais um treino visando o jogo com o Botafogo, marcado para esta quarta-feira, às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Brasileirão. As novidades foram o zagueiro Murilo e o volante Zé Rafael, liberados pelo departamento médico. Eles devem ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida entre o líder e vice-líder do torneio.