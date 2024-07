Sob comando de um técnico interino, o Sport conquistou uma importante vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, ao bater, por 3 a 1, a Ponte Preta, neste sábado, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 18ª rodada. O jogo foi equilibrado e estava empatado até os 38 minutos do segundo tempo, quando o time da casa ficou na frente. Nos acréscimos, fechou o placar.