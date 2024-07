Irmã do zagueiro Carlos Salcedo, Martha Paola Salcedo foi morta a tiros no sábado (29), em Huixquilucan, próximo à Cidade do México. Quase uma semana depois, na quinta (4), o perfil do Instagram, que seria da mãe dos dois, María Isabel Hernández Navarro, compartilhou postagem que acusa o jogador de ter planejado o assassinato com ajuda da esposa dele.