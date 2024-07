O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou a Vila Olímpica nesta segunda-feira para conhecer as instalações do local e mudou a rotina de funcionários e competidores. Ele almoçou com os atletas e ainda foi tietado pela jogadora brasileira de rúgbi Yasmin Soares, que tirou uma foto com o dirigente e depois fez uma postagem nas redes sociais.