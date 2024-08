Numa frase comum do futebol, o São Paulo fez a lição de casa ao vencer o Goiás por 2 a 0 nesta terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas a lição não teve muito capricho, foi bem burocrática. Agora, o time poderá perder por um gol de diferença para se classificar. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, em Goiânia.