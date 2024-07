O Santos vem de sete jogos de invencibilidade na Série B e, no período, sofreu apenas um gol, no empate por 1 a 1 diante do Vila Nova-GO. A boa fase defensiva fez o time crescer de rendimento e se isolar na liderança. E muito disso passa pela efetivação de Jair na vaga de Joaquim, ao lado de Gil. O jovem de 19 anos celebra o bom momento e idolatra o parceiro, de 37.