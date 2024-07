O torcedor do São Paulo deve ter novidade nos próximos dias. Uma mensagem publicada pelo irmão de Alex Sandro nas redes sociais indica que o lateral-esquerdo, ex-seleção brasileira, está perto de desembarcar no MorumBIS. Em seu perfil no Instagram, Flávio Lobbo postou a frase "Tudo no tempo de Deus. Coisas boas estão por vir" acompanhada por três bolas com as cores do São Paulo - preto, banco e vermelho.