Com muitas lágrimas e em discurso bastante emotivo, o zagueiro Diego Costa se despediu do São Paulo nesta quarta-feira após quase uma década defendendo as cores do clube. O menino que chegou aos 15 anos, em 2015, foi negociado com o Krasnodar, da Rússia, e mostrou enorme gratidão e respeito à entidade do Morumbi.