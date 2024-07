Mais dois times brasileiros iniciaram sua caminhada nos playoffs da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira. Encerrando a rodada de ida, o Cuiabá buscou o empate diante do Palestino-CHI, por 1 a 1, com gol de Deyverson e Walter defendendo um pênalti no úlitmo lance. Mesmo placar do Athletico-PR que ficou na igualdade com o Cerro Porteño-PAR, por 1 a 1. Ambos jogaram fora de casa, na condição de visitante.