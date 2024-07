O Corinthians mudou após a chegada de Ramón Díaz. O treinador argentino precisou de menos de duas semanas para tirar o time da zona de rebaixamento do Brasileirão depois de oito rodadas. Anunciado no dia 10 de julho, como substituto do português António Oliveira, Díaz comandou o Corinthians nas vitórias sobre Criciúma (2 a 1) e Bahia (1 a 0). Os resultados colocaram o time na 14ª colocação, a três pontos da zona de rebaixamento.