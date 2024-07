Áudio do VAR explica como arbitragem anulou o gol do Cruzeiro contra o Palmeiras

O Cruzeiro chegou a empatar com o Palmeiras, no sábado, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. A partida estava 1 a 0 para os donos da casa, quando Lucas Silva desarmou Zé Rafael. A bola chegou em William. O lateral encontrou Matheus Pereira, que escorou para Lucas Silva finalizar e marcar. O lance, contudo, foi anulado por Davi de Oliveira Lacerda, após avaliação recomendada pelo VAR. A CBF divulgou o áudio da explicação do lance.