O alemão Alexander Zverev, número 4 do mundo e semifinalista de Roland Garros nas últimas três edições, evitou por pouco a eliminação neste sábado (1º) diante do holandês Tallon Griekspoor, 25º do ranking, a quem derrotou por 3 sets a 2, parciais de 3/6, 6/4, 6/2, 4/6 e 7/6 (10-3), em jogo que teve 4h14min de duração.