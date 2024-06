Com muito mais informação, análise e diversão. Assim é o início de noite no YouTube de GZH com o Sem Filtro. O programa vai ao ar das 19h às 20h, com transmissão simultânea pelo site e pelo aplicativo de GZH (confira acima). O programa desta quinta-feira (27) terá a participação da colorada Cris Silva e debate quem é o atacante do Exterior que o Grêmio quer.