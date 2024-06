A Ponte Preta chegará com moral para o Dérbi 207, no próximo domingo, diante do rival Guarani. Nesta terça-feira, no estádio Moisés Lucarelli, o time paulista recebeu o Ceará, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e venceu por 3 a 1, se distanciando da zona de rebaixamento.