O nome de Guilherme Arana mais uma vez aparece envolvido em clubes gigantes da Europa, como o Paris Saint-Germain. Querendo fazer história defendendo as cores do Brasil após a frustração de perder a Copa do Mundo do Catar por grave lesão no joelho, o lateral-esquerdo não quer saber do assédio europeu, garante estar bem no Atlético-MG e disposto apenas a se firmar defendendo o País.