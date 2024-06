Após realizarem exercícios no centro de excelência, os jogadores do Palmeiras foram a campo na manhã desta terça-feira e realizaram trabalhos técnicos e táticos sob o comando de Abel Ferreira, como "bobinho". O time encerrou a preparação para o duelo com o Fortaleza, nesta quarta, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.