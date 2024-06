Com quatro pontos e apenas uma vitória em nove jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani ligou o sinal de alerta na luta contra o rebaixamento. Na lanterna, o time bugrino demitiu Júnior Rocha, o segundo treinador da equipe na temporada, após a derrota para o Operário-PR por 1 a 0, e continua no mercado buscando um substituto. O executivo de futebol Toninho Cecílio traçou o perfil do novo comandante.