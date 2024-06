Um dia após o presidente Augusto Melo cometer gafe em entrevista coletiva no CT do Parque São Jorge e colocar a credibilidade da EZZE Seguros, que estampa sua marca nas costas da camisa do Corinthians, o clube soltou nota em conjunto com a patrocinadora para garantir que o acordo continua e explicou que não há nada de ilícito com a parceira.