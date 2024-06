Os donos da casa fizeram jus ao seu favoritismo na abertura da Eurocopa. Na Arena de Munique, casa do Bayern, a Alemanha atropelou a seleção da Escócia vencendo por 5 a 1 nesta sexta-feira (14). Os gols foram marcados por Wirtz, Musiala, Havertz, de pênalti, Füllkrug, Can e Rüdiger (contra). Apesar do gol sofrido no final da partida, os alemães dominaram o jogo do início ao fim contra os escoceses, que jogaram com um a menos durante todo o segundo tempo.