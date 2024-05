O São Paulo treinou nesta quarta-feira e finalizou a preparação para o confronto com o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Para o duelo com os equatorianos, o técnico Luís Zubeldía vai contar com o retorno de Michel Araújo no meio-campo. Lucas Moura, em fase de recuperação de lesão muscular, fica à disposição no banco de reservas.