O Santos perdeu para o América-MG, por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em duelo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado o time santista permanece com 15 pontos e poderá perder a liderança da competição para o Goiás, que tem 14 e ainda joga na rodada. A equipe mineira alcançou os mesmos 15 pontos.