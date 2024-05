Na partida que marcou o último jogo de Toni Kroos no Santiago Bernabéu, o Real Madrid se despediu do Campeonato Espanhol com um empate sem gols com o Betis, pela 38ª rodada. O meia alemão, muito homenageado pelos torcedores, jogadores e membros da comissão técnica presentes no duelo, termina sua jornada com o título antecipado do torneio.