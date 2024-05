Chegou ao fim nesta sexta-feira o ótimo trabalho de Massimiliano Allegri no comando da Juventus. Por causa de um ato de insubordinação na final da Copa da Itália, na qual bateu boca rispidamente com o diretor Cristiano Giuntoli, o treinador foi demitido e já não dirige a equipe nas duas últimas rodadas do Campeonato Italiano - pegou dois jogos de suspensão por reclamação com a arbitragem e já poderia cumprir a pena nas rodadas finais.