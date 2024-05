Convidado pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO), presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, o mandatário são-paulino Julio Casares prestou depoimento nesta quarta-feira em Brasília e foi duro com as acusações de John Textor, dono da SAF do Botafogo, de que o Brasileirão de 2023 foi manipulado.