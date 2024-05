Três times se garantiram nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira. Com emoção, o Goiás - que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro - eliminou o Cuiabá nos pênaltis por 3 a 1, na Arena Pantanal. No tempo normal, CRB e Bahia defenderam a vantagem construída no jogo de ida e também avançaram de fase.