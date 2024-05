O Flamengo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mais uma vez graças a seu goleador do ano, Pedro, que definiu novo 1 a 0 sobre o Amazonas, desta vez na Arena da Amazônia, em Belém. Gabigol, em seu primeiro jogo após vestir a camisa do Corinthians em dia de folga, não saiu da reserva e ainda viveu uma noite inusitada, de apoio dos locais e de críticas da torcida rubro-negra que saiu do Rio de Janeiro.