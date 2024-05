Novak Djokovic viveu uma quarta-feira atípica na carreira. No dia de seu 37º aniversário, o número 1 do mundo manteve a rotina de vitórias, ao estrear bem no Torneio de Genebra. Mas acabou surpreendido após fazer duplo 6/3 sobre o alemão Yannick Hanfmann. A organização do evento o presenteou com um belo bolo de chocolate na quadra e a torcida cantou parabéns ao sérvio.