No jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, o técnico Carlo Ancelotti não escondeu que o melhor para o duelo com o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu era Lunin no gol. Agora, na preparação para a decisão com o Borussia Dortmund, dia 1º de junho, no lendário estádio de Wembley, na Inglaterra, Courtois vem trabalhando entre os titulares.