Em sua melhor atuação nesta edição da Liga das Nações, a seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Sérvia, nesta sexta-feira, no Maracanãzinho, no Rio, por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/20, 22/25 e 25/22. O time do técnico Bernardinho soma duas vitórias, uma derrota e volta a jogar no domingo, às 10 horas, contra a Itália.