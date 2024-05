As finais de conferência da NBA começaram com um grande jogo no TD Garden. Mesmo contando com o apoio da sua animada torcida, o Boston Celtics sofreu para superar o Indiana Pacers e precisou da prorrogação para vencer por 133 a 128, na noite desta terça-feira, numa equilibrada partida, marcada por dez mudanças na liderança do placar e 11 igualdades ao longo do tempo normal e do tempo extra.