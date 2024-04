O Betis recebeu o Sevilla neste domingo, no estádio Benito Villamarín, em clássico válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Isco, para os mandantes, e Kike Salas, para os visitantes, marcaram os gols do empate por 1 a 1. Com mais essa igualdade no clássico, o Betis mantém um jejum bastante incômodo: não vence o Sevilla pelo torneio nacional há quase seis anos. São seis vitórias para o lado vermelho no período, além de cinco empates. A última vitória do Betis no duelo foi em setembro de 2018.