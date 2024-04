O Corinthians recebe neste domingo o Fluminense, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela quarta rodada do Brasileiro com um objetivo claro: acabar ou ao menos tentar reduzir a onda de crises, que vai desde a defesa até o ataque, passando também nos bastidores. A expectativa do técnico António Oliveira é contar com o zagueiro Gustavo Henrique, que fez a primeira parte do treinamento, deste sábado, com o grupo e, em seguida, voltou à parte interna do CT para uma atividade na academia.