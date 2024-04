Vinícius Júnior pode ter uma mudança na carreira a partir da próxima temporada. O atacante do Real Madrid desperta interesse de grandes clubes europeus. Ainda que tenha reiterado a vontade de permanecer na equipe espanhola, as propostas que chegam ao presidente Florentino Pérez estão na casa de R$ 1 bilhão, o que pode fazer com que o negócio se torne uma vontade do Real Madrid.