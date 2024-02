Após um hiato de 20 anos, o Mallorca está de volta à decisão da Copa do Rei. Nesta terça-feira, no estádio Anoeta, em San Sebastián, na comunidade do País Basco, derrotou a Real Sociedad nos pênaltis, após empate por 1 a 1, e se confirmou como o primeiro finalista da atual edição. O adversário sairá do duelo entre Athletic Bilbao e Atlético de Madrid, que acontecerá na quinta-feira, às 17h30 (horário de Brasília), no San Mamés, em Bilbau.